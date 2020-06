Freistadts Grüne wollen alte Versteigerungshalle retten

In zwei Wochen soll Freistadts Gemeinderat einen Optionsvertrag für den Bau eines City-Hotels am Standort der alten Tierzuchthalle am Stieranger beschließen. Ein Vorhaben, an dem die Grünen Freistadt kaum ein gutes Haar lassen. Sie warnen vor einem finanziellen Abenteuer, auf das sich die Stadt einlasse, sollte sie das Areal bestandsfrei an die Projektbetreiber verkaufen wollen.

„Die Halle wurde im Jahr 1951 eröffnet. Unter dem Dach jst jede Menge Asbest verbaut. Das und andere Altlasten werden die Abbruchkosten in die Höhe schnellen lassen“, sagt Grünen-Stadtrat Klaus Fürst-Elmecker, im Zivilberuf Architekt. Er beziffert die von der Stadt zu übernehmenden Abbruchkosten auf bis zu 350.000 Euro. Dem gegenüber steht ein zu erzielender Verkaufspreis von 420.000 Euro für das 3000 m² große Areal, wie ein im März erstelltes Gutachten festhält. „Jeder Gemeinderat sollte sich bei der Abstimmung am 22. Juni gut überlegen, ob die Stadt ein baugeschichtlich derart interessantes Kleinod abreißen soll, um den Profit eines anonymen Investors zu mehren. Das ist klassische Umverteilung von unten nach oben.“

Mit dem im Juli vergangenen Jahres im Gemeinderat vereinbarten Standort direkt an der Linzerstraße wäre die Stadt nicht nur finanziell wesentlich besser dran, ist Gemeinderat Hans Moser überzeugt: „Städtebaulich wäre dort ein Lückenschluss zwischen den Wohnbauten und der Messehalle viel attraktiver. Weil die Messe aber auf die dortigen Parkplätze nicht verzichten will, lässt sich die Stadt offenbar auf ein finanzielles Abenteuer ein.“ Grünen-Bezirkssprecherin Christiane Jogna gibt zu bedenken, dass es für die Stadtpolitik offenbar kein Problem darstelle, 300.000 Euro für den Abriss der Tierzuchthalle in die Hand zu nehmen, während man die Absiedlung von 102 Parkplätzen an der Linzerstraße scheue.

Laut Freistadts Bürgermeisterin Elisabeth Teufer (VP) würden eingeholte Kostenvoranschläge für den Hallenabriss bei 170.000 Euro liegen. Der Standort sei durch die Nähe zur Nahwärme und des Busterminal Stifterstraße bestens für ein Hotel geeignet.

Auch der Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt reagiert auf die Initiative der Grünen. Geschäftsführer Stefan Wunderle und Aufsichtsratsvorsitzender Christian Naderer ziehen einen Vergleich aus dem Fußball heran: „Zum Standort Versteigerungshalle liegen alle Argumente längst auf dem Tisch. Wir ersuchen die Verantwortlichen, bei der Standortwahl nicht wieder in eine Verlängerung zu gehen, sondern das Spiel ums Hotel endlich abzupfeifen und die Entscheidung umsetzen zu lassen.“

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at