Freistadts Gastronomie erreicht mit Taurum und Freigold neue Dimension

Zwar brauchte sich Freistadt gastronomisch auch bisher nicht unbedingt verstecken, was dieser Tage am Stieranger vor sich geht, hebt das Angebot aber in eine neue Dimension. Gar nicht auszudenken, dass die Versteigerungshalle eigentlich schon dem Abriss anheimgegeben worden war. Erst durch den Bau des angrenzenden Hotels Freigold ergab sich die Rettung der Halle. Bauherr in beiden Fällen ist der umtriebige Unternehmer Didi Hehenberger. Betrieben wird das Taurum von der Mühlviertler nach(t)leben-Gruppe. Damit ist die alte Versteigerungshalle eine der angesagtesten Gastro-Adressen im Mühlviertel. Schon seit 1. August ist man im Soft-Opening-Modus. Mit der Eröffnung am Donnerstag ist nun der endgültige Startschuss für den Restaurant-Bar-Hybriden gefallen.

Zur Eröffnung war „Hütte voll“ Bild: Fellhofer

Jetzt geht es richtig los

"Ich freu mich, dass die Bauzeit nun vorüber ist und wir im Taurum und im Freigold so weit sind", sagte Hehenberer anlässlich der Eröffnung. Davon, dass er mit der nach(t)leben-Gruppe einen perfekten Partner als Betreiber des Taurums gefunden hat, ist er überzeugt: "Wir sind sicher, dass beides miteinander gut funktioniert", sagt Hehenberger: "Zumindest sind schon die ersten Gäste aus dem Hotel im Bademantel auf einen Abstecher ins Taurum gegangen."

Ein Blick von der Galerie Bild: Fellhofer

Auch Robert Bremmer von der nach(t)leben-Gruppe freut sich auf ein gedeihliches Miteinander: "Wir sind sicher, dass sich sehr viele Synergien ergeben und wir eine gute Partnerschaft pflegen. Die Gäste haben das Lokal schon im Probemonat gut angenommen", sagt er. Das kann Betriebsleiter Patrick Grubauer nur bestätigen: "Wir haben bereits viele Reservierungen und freuen uns schon auf unsere ersten Wildwochen, das Oktoberfest und das Weinfestival", lädt er ein, sich den Veranstaltungskalender zu Gemüte zu führen. Denn mit dem angeschlossenen Veranstaltungssaal "Momentum" steht auch eine moderne Eventbühne zur Verfügung.

Essen, trinken, feiern im Taurum in Freistadt Bild: Fellhofer

Nun hoffen Hehenberger und die nach(t)leben-Profis auf "eine volle Hütte". Die Öffnungszeiten sind von Dienstag bis Samstag – vier Uhr nachmittags bis vier Uhr morgens. Auf sechs Stunden Restaurantbetrieb sollen sechs Stunden der Unterhaltung folgen. Nach dem Essen wird das Licht gedimmt und die Regler an der Anlage auf Party gestellt.

Wenn dann in den nächsten Tagen auch das Freigold nebenan eröffnet, ist die neue Ära im gastronomischen Freistadt endgültig eingeläutet.

