Freistadts Faustballer vor Halbfinale gut in Schuss

Sowohl gegen die Union Münzbach als auch gegen Urfahr behielten die Freistädter mit 3:1 die Oberhand und nehmen damit eine Menge Selbstvertrauen in das "Final3"-Turnier mit, in dem Mitte Februar in Kufstein der Meistertitel ausgespielt wird.

Vor 150 Zusehern lieferten sich Freistadt und Urfahr ein Duell auf hohem Niveau. Urfahrs Angreifer Cyrill Schreiber stellte Freistadts Abwehr immer wieder vor unlösbare Aufgaben. Umgekehrt punktete aber auch Jean Andrioli nach Belieben. Mit Fortdauer des Spiels gelang es der Mühlviertler Abwehr, sich besser auf die wuchtigen Schläge des Gegners einzustellen, sie konnte vor allem im Zuspiel überzeugen. Auch wenn man in einem "typischen" dritten Satz Urfahr mit 4:11 ziehen lassen musste, besannen sich die Freistädter anschließend wieder ihrer Stärken und gewannen verdient mit 3:1.

Im letzten Spiel gegen die Fixabsteiger aus Münzbach schonte Trainer Andreas Woitsch seinen Hauptangreifer Andrioli und vertraute im Spiel nach vorne auf Youngster Gernot Teufer. Nach einem schwachen ersten Satz fand Freistadt gut ins Spiel und fuhr trotz großen Widerstands der Münzbacher einen 3:1-Sieg ein.

