Freistadts Bäuerinnen sind dem Glück auf der Spur

Für ihren diesjährigen Bäuerinnentreff haben sich die Freistädter Bäuerinnen und das Ländliche Fortbildungsinstitut OÖ (LFI) das Motto "Das Glück ist kein Vogerl - Wie ich das eigene Glück selbst in die Hand nehmen kann!" überlegt. Auf die Teilnehmerinnen warten sowohl theoretische als auch praktische Einblicke in das Thema Glück und Lebensgestaltung.

Eine Gastvortragende ist die Pädagogin und Glückstrainerin Evelyn Mallinger, die anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse und persönlicher Anekdoten aufzeigen wird, wie man Glück lernen kann. Als weiterer Programmpunkt wird Jasmin Schwarz ihre Erfahrungen teilen. Sie lebt seit zwölf Jahren mit ihrem Ehemann Bernhard auf einem Bauernhof in Hirschbach. Als "Farmfluencerin" gibt sie auf Social Media 30.000 Followern erfrischende Einblicke in ihr Leben auf dem Bauernhof. Die musikalische Gestaltung des Bäuerinnentags übernimmt die "Kleeblattl-Musi".

Die Bäuerinnentage finden am 22. Jänner (19.30 Uhr) im Gasthaus "Haltestelle" in Lasberg sowie am 23. Jänner (14 Uhr) im Gasthaus Karlinger in Königswiesen statt.

