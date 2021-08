Freistadt und Urfahr schlugen zurück

Einen spannenden Schlagabtausch lieferten sich die Teams in der Viertelfinalserie der Faustball-Bundesliga der Frauen. Nach Niederlagen in der Hinrunde siegten Urfahr und Freistadt vor eigenem Publikum und glichen in der Serie aus.

Während zwei Viertelfinal-Duelle in ein Entscheidungsspiel um die Semifinalteilnahme gehen, steht Nußbach nach einem Sieg gegen Arnreit bereits im Bundesliga-Finale. Die Nußbacherinnen ließen in der Viertelfinalserie gegen Arnreit nichts anbrennen und gingen auch im elften Saisonspiel siegreich vom Platz.

Länger als geplant mussten die Frauen von Urfahr auf das zweite Viertelfinal-Duell warten. Da der Platz in Urfahr am Samstag wetterbedingt nicht bespielbar war, wurde das Spiel auf Sonntag verlegt. Die Gastgeberinnen ließen sich davon aber nicht beirren und holten – zwei Erfolge beim Champions Cup eingerechnet – den dritten Sieg in Serie gegen Laakirchen. Die Entscheidung über das Weiterkommen fällt am kommenden Samstag in Laakirchen.

Voll auf ihre Kosten kamen Faustballfans in der Viertelfinalserie zwischen Seekirchen und Freistadt. Im ersten Spiel behielten die Salzburgerinnen in einer engen Partie noch die Oberhand, doch vor eigenem Publikum ging Freistadt als knapper Sieger vom Platz. Der Showdown findet schon am kommenden Sonntag in Seekirchen statt.