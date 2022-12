Freistadt startet mit einem Finanzüberschuss in das neue Jahr

Die Dächer mehrerer gemeindeeigener Gebäude produzieren schon jetzt Strom in einem Ausmaß von 672 kWp.

Etwa 23 Millionen Euro schwer ist jenes Budget der Stadtgemeinde Freistadt für das Jahr 2023, das am Montagabend im Gemeinderat einstimmig beschlossen wurde. Wie bereits vor einem Jahr ist es allerdings ein reines „Verwaltungsbudget“ ohne politische Schwerpunktsetzungen. Diese sollen nach dem Jahreswechsel von den Fraktionen gemeinsam erarbeitet und dann in der ersten Sitzung 2023 beschlossen werden. Begründet wird diese Vorgangsweise damit, dass zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch viele Daten für 2023, beispielsweise die Höhe des verpflichtenden Krankenanstaltenbeitrags, noch unklar waren.

Einnahmen höher als erwartet

Fest steht allerdings schon jetzt, dass Freistadt das laufende Haushaltsjahr mit einem kräftigen Plus abschließen wird. Dieser dürfte sich in der Größenordnung von etwa einer halben Million Euro bewegen. „Die Freistädter Wirtschaft ist gut unterwegs. Kommunalsteuer und Ertragsanteile haben sich besser entwickelt als gedacht“, erklärt der Bürgermeister die Gründe für den Überschuss im heurigen Finanzjahr. Darüber hinaus profitiere die Stadtgemeinde bei den Energiekosten von bereits getätigten Investitionen auf dem Energiesektor: „Unsere Gemeindedächer liefern grünen Strom, die Straßenbeleuchtung ist mit energiesparender LED-Technik ausgerüstet, fast alle Gemeindegebäude sind an das Fernwärmenetz angeschlossen.“

Da wie erwähnt die politischen Schwerpunkte im Budget im Detail erst erarbeitet werden, fiel die Debatte im Gemeinderat vergleichsweise kurz aus. VP-Vizebürgermeister Christian Hennerbichler verwies auf die Wichtigkeit, den Verein Schlossmuseum mit den notwendigen Mitteln auszustatten. Herbert Schaumberger (Grüne) deponierte die Notwendigkeit, den Radwegebau mit entsprechenden Finanzmitteln auszustatten. Stadtrat Rainer Widmann (WIFF) zeigte sich zuversichtlich, dass man Projekte wie die Hallenbadsanierung, Park&Ride-Anlage und den Ausbau der Wasserversorgung im Einvernehmen festlegen werde. FP-Fraktionsobmann Marco Ratzenböck hielt fest, dass 2023 das letzte „Verwaltungsbudget“ sein sollte. „Für das Jahr 2024 muss sich die Stadtgemeinde die Erstellung eines fristgerechten Budgets zum Ziel setzen. Sonst entsteht der Eindruck, dass wir Verantwortung vor uns herschieben.“

Großprojekt Kindergarten

Tatsächlich werden sich die Gemeindepolitiker mit großen Herausforderungen auseinanderzusetzen haben. Alleine die drei wichtigsten Vorhaben der kommenden Jahre – ein neuer Kindergarten, die Erweiterung der beiden Volksschulen und die Sanierung des Hallenbads – verursachen Kosten von mehr als 20 Millionen Euro.

