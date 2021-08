Freistadt startet Initiative für Rückkehr des Picknicks

Sich auf einer Decke im Gras niederlassen, gemeinsam Schmankerl aus der Region entdecken und dazu mit einem hochwertigen Getränk anstoßen: Das lässt sich ab sofort entlang der Grünflächen an den Stadtmauern von Freistadt genießen.

In Kooperation mit dem Bauernladen Freistadt hat das Stadtmarketing ein Angebot auf die Beine gestellt, mit dem das Picknick wieder salonfähig werden soll. Das Angebot richtet sich vorrangig an die heimische Bevölkerung von Freistadt und Umgebung sowie an Urlaubsgäste in der Region.

Vier Genusspakete stehen beim Stadtpicknick zur Auswahl: Das Romantik-Picknick "Zeit zu zweit", das Aktiv-Picknick "Kraft tanken", das Party-Picknick "Herzlichen Glückwunsch" sowie das Familien-Picknick "Zeit für uns". Sämtliche Picknick-Körbe können auch vegetarisch bestellt werden. Zusätzlich zu den Speisen und Getränken finden sich je nach Motto Bücher, Wander- und Radkarten sowie Malbücher und Seifenblasen im Korb. Körbe und Picknickdecken können zu den Öffnungszeiten des Bauernladens Freistadt abgeholt und nach dem Picknick auch dort wieder abgegeben werden. Eine Reservierung ist bis zu 24 Stunden vor dem Picknicktermin möglich und erfolgt telefonisch (07942 / 72287) oder über den Webshop des Bauernladens.