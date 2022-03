Freistadt organisiert Lichtermeer für Frieden

Zu einem Lichtermeer für den Frieden laden die Pfarre Freistadt und das Stadtmarketing heute, Freitag, ein. Die Teilnehmer treffen sich um 19 Uhr auf dem Hauptplatz und entzünden dort erzen für den Frieden und die Hoffnung in der Stadt, in Europa und in der Welt. Begleitet die Versammlung von kurzen Texten, Gedanken und Liedern. Kerzen sollen selbst mitgebracht werden. Laut Veranstaltungsbehörde gilt die Abstandsregel bzw. Maskenpflicht.