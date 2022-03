Freistadt lädt seine Bürger ein, die Zukunft der Stadt mitzugestalten

Freistadt will es wissen: Eine groß angelegte Gemeinde-Umfrage soll Aufschluss darüber geben, wie zufrieden die Bevölkerung mit der Entwicklung der Stadt ist und wo die Politik noch Handlungsbedarf hat, um die Stadt noch lebenswerter zu machen.

"Damit wir in der Politik die richtigen Entscheidungen für die Zukunft treffen, müssen wir wissen, was die Leute brauchen, was sie sich wünschen, was ihnen fehlt. Ich lade alle ein, sich für den Fragebogen ein paar Minuten Zeit zu nehmen und die Zukunft unserer Stadt mitzugestalten", sagt Bürgermeister Christian Gratzl. Je mehr Menschen mitmachen, umso aussagekräftiger ist die Befragung. Die Ergebnisse werden in einer Gemeinderatsklausur diskutiert und dienen als Grundlage für künftige Entscheidungen und Weichenstellungen.

Umfrage läuft bis 20. März

Die Fragebögen wurden Anfang März an alle Freistädterinnen und Freistädter ab 16 Jahren per Post verschickt. Bis 20. März können diese ausgefüllt retourniert werden. Alternativ gibt es die Möglichkeit, online unter www.freistadt.at an der Befragung teilzunehmen. Die Umfrage wird im Auftrag des Stadtmarketings in Zusammenarbeit mit dem Institut für Soziologie der Johannes Kepler Universität Linz sowie dem Freistädter Institut P und P Sozialforschung durchgeführt. "Es freut uns sehr, dass wir erfahrene und professionelle Partner für die Planung, Umsetzung und Auswertung unserer Studie gewinnen konnten. Somit sind ein transparenter Ablauf und eine unabhängige Auswertung garantiert", sagt Ramona Kitzmüller vom Stadtmarketing. Die Befragung soll nach einigen Jahren wiederholt und so zu einem fest verankerten Mittel der Bürgerbeteiligung in Freistadt werden. Abgefragt werden verschiedenste Themengebiete von Freizeit über Mobilität bis zu Ausbildung, Wohnen und Arbeiten. Info: ramona.kitzmueller@freistadt.ooe.gv.at