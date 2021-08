Freistadt holte Spielerin aus Chile

Sie ist 24 Jahre alt, kommt aus Llanquihue in Chile, wo ihr Heimverein der Club deportivo Manquehue, Santiago de Chile ist. Auch bei der heurigen Weltmeisterschaft der Damen in Grieskirchen war sie mit dem Team Chile dabei. Für mindestens ein Jahr wird sie im Mühlviertel bleiben und die Compact-Girls in Wettkämpfen unterstützen. "In Freistadt zu spielen, ist für mich eine super Herausforderung auf hohem Niveau. Unser Ziel ist es jetzt, gemeinsam die Spitze der Bundesliga zu erreichen. Auf geht’s, Mädels!", freut sich Lorenza Valenzuela Held auf die kommende Zeit im Mühlviertel.