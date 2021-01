Die kleine Gasse zwischen Pfarr- und Dechanthofplatz hat schon viel erlebt. So ist etwa einer der beiden großen Stadtbrände im 16. Jahrhundert von hier ausgegangen. Bisher war das Gässchen auch nur ein namenloses Verbindungsstück zwischen den beiden Plätzen. Ein Name musste also her. Die Gasse ist nun nach der berühmten Freistädter Schriftstellerin Brigitte Schwaiger benannt.