Freistadt hat einmal mehr die Nase vorn: Baumesse eröffnet Messejahr

Im vergangenen August war die Mühlviertler Wiesn eine der ganz wenigen Großveranstaltungen, die in Oberösterreich stattfinden konnten. Auch heuer hat Freistadt, was das Messegeschehen betrifft, die Nase vorn: Als eine der ersten Messen im Land wird die Mühlviertler Baumesse am kommenden Wochenende nach der Pandemiepause wieder ein Stück Normalität und Geselligkeit zurückbringen.