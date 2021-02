Freistadt hat einen Platz für Liebesschlösser

An Brückengeländern, Zäunen und besonders romantischen Plätzen sind sie weltweit zu sehen: Liebesschlösser. Das gemeinsame Anbringen der kunterbunten Schlösser ist auf allen Kontinenten zu einem Ritual geworden, bei dem einander ewige Verbundenheit geschworen wird.

Seit dem vergangenen Sonntag, Valentinstag , gibt es auf Initiative des Stadtmarketings und der Stadtgemeinde auch in Freistadt ein eigens dafür reserviertes Plätzchen: Bei der uralten Linde beim Böhmertor - seit langem ein beliebter Treffpunkt für Verliebte – können Liebesschlösser als Zeichen der innigen Verbundenheit angebracht werden. Das Gitter wurde bereits in der Vergangenheit für diesen Brauch genutzt. Seit Sonntag ist hier außerdem eine Schatzkiste verfügbar, in die der Schlüssel für das Liebesschloss hineingeworfen werden soll. Die gesammelten Schlüssel werden im Scheiblingturm sicher verwahrt – auf dass auch die Liebe für immer halten möge!