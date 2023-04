Freistadt: Drogenlenker ohne Führerschein geschnappt

Routinemäßig hatten Polizisten am Dienstag gegen 15 Uhr Verkehrskontrollen auf der B38 in Fahrtrichtung Westen durchgeführt, als sie einen 34-jährigen Armenier aus Wien anhielten. Der wollte sich jedoch erst einmal nicht ausweisen und gab eine falsche Identität an. Das erregte die Aufmerksamkeit der Beamten und sie kontrollierten den Mann genauer. Da kam doch noch ein Pass zum Vorschein - im Gegensatz zu einem Führerschein. Einen solchen besitzt der 34-Jährige nämlich nicht. Nachdem er auch deutliche Symptome einer Suchtgiftbeeinträchtigung aufwies, schnell untermauert durch einen Harntest, verweigerte der Mann jedoch eine anschließende klinischen Untersuchung.

Bei der genaueren Untersuchung des Autos - unter tatkräftiger Mithilfe eines Diensthundes - wurde im Tankdeckel ein Päckchen Cannabis gefunden. Der Mann wird bei Bezirkshauptmannschaft und Staatsanwaltschaft angezeigt.

