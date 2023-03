Freistadt baut Betreuungsangebote für Sommerferien massiv aus

Die Erweiterung des Betreuungsangebotes für die Sommerferien ist eine der ersten politischen Initiativen der Freistädter Gemeindepolitik im neuen Kalenderjahr. Damit will man vor allem jenen Familien unter die Arme greifen, die mit 25 Urlaubstagen im Jahr neun Wochen Sommerferien überbrücken müssen und dabei vor großen Herausforderungen stehen. „Wir sind eine familienfreundliche Gemeinde. Daher ist uns ein möglichst lückenloses Betreuungsangebot in den Sommerferien ein Anliegen“, stellten Bürgermeister Christian Gratzl (SP) und Stadträtin Karin Kolm (VP) am Mittwoch die stark ausgebaute Sommerbetreuung in Freistadt vor.

Um bei den Angeboten hinsichtlich des Alters der Kinder differenzieren zu können, findet der Spielesommer heuer erstmals für Kindergarten- und Schulkinder getrennt statt. Kinder bis 12 Jahre werden vom 10. Juli bis 25. August in der Musikmittelschule betreut. Nachdem Kindergartenkinder erst zwei Wochen später in ihre Sommerferien starten, beginnt ihr Betreuungsangebot am 24. Juli und endet ebenfalls am 25. August. In bewährter Weise werden Betreuerinnen aus dem OÖ Hilfswerk im Auftrag der Gemeinde ein spannendes und buntes Ferienprogramm gestalten.

Anmeldung im Stadtamt

Die Anmeldung zum Spielesommer kann bis 30. Juni im Bürgerservice des Stadtamtes erfolgen. Anmeldeformulare gibt es auch auf der Homepage der Stadtgemeinde. Bei Anmeldung bis 31. Mai wird ein Rabatt von 10 Euro gewährt. Am 4. Juli findet um 17.30 Uhr ein Infoabend in der Musikmittelschule statt, bei dem alle Details zur Sprache kommen. Bei Fragen hilft auch das Team im Bürgerservice (Tel.: 07942/72506).

Englische Sprachwochen Ergänzt wird das Sommerprogramm für schulpflichtige Kinder von 21. August bis 1. September mit zwei englischen Sprachwochen, die von „The English Camp Company“ durchgeführt werden. Hier stehen Spiele, sportliche Aktivitäten, Kunst, Theater, Wettbewerbe und vieles mehr auf dem Programm – alles auf Englisch. Dabei wollen die englischsprachigen Tutoren vor allem den Spaß an der Sprache und das Selbstvertrauen der Kinder fördern. Ganz nach dem Motto: Es ist egal, wenn man beim Sprechen Fehler macht; wichtig ist, es zu versuchen. Am Ende der zwei Wochen werden die Kinder bei einer Abschluss-Show ihren Eltern, Geschwistern und Verwandten bei einem Theaterstück zeigen, was sie gelernt haben.

Hinter den Kulissen beginnen außerdem schon die Vorbereitungen für den Freistädter Ferienpass. Dabei stellen Vereine und Organisationen vielfältige Tages- und Halbtagsprogramme auf die Beine.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper