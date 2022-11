Freiraum für junge Fahrrad-Artisten auf Perger Pumptrack-Anlage

PERG. Beim Freizeitareal östlich der Machland-Badewelt entsteht derzeit auf einer Fläche von 450 m² eine Pumptrack-Anlage. Für Laien zur Erklärung: Ein Pumptrack ist ein spezieller Rundkurs für Sportgeräte mit Rädern aller Art – also Fahrrädern, Rollern, Scootern, Skateboards, Inline-Skates und sogar Laufrädern. Das Besondere dabei: Die Strecke kann ohne Treten oder Anschieben gemeistert werden. Stattdessen nimmt der Fahrer durch Zieh- und Drückbewegungen ("pumpen") des Körpers Geschwindigkeit auf. Solche Gewichtsverlagerungen reichen aus, um die gesamte Strecke zu umfahren. Auf dem Kurs angeordnete Wellen, Steilkurven und Sprünge unterstützen dabei.

Derzeit entsteht im Land eine ganze Reihe solcher Anlagen. Die Strecke in Perg wird auf einer 2,5 Meter breiten Asphaltbahn über etwa eineinhalb Meter hohe Hügel und durch mehrere Steilkurven führen. Eine eigene Inklusionszone wird auch Menschen mit Beeinträchtigung sowie Kleinkindern ein Herantasten an diesen Sport ermöglichen. Die Gesamtinvestition beträgt 165.000 Euro, wie Bürgermeister LAbg. Anton Froschauer diese Woche bei einer Besichtigung der Baustelle erläuterte: "Die Perger Jugendlichen sind in Summe gut durch die Belastungen der Pandemie gekommen. Das hat einerseits mit dem dichten Netz an Vereinen und deren Nachwuchsarbeit zu tun, aber auch mit dem breit gefächerten Freizeitangebot der Stadtgemeinde." Mit der Pumptrack-Bahn wolle man ein weiteres Puzzlestück für die Perger Kinder und Jugendlichen hinzufügen. Der Perger Pumptrack ist als öffentlicher Freizeitplatz angelegt. Die Benutzung ist also an keine Vereinsmitgliedschaft gebunden. (lebe)