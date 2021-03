Freies Radio mit Schwerpunkt zum Weltfrauentag

So hat sich etwa Nicole Wegscheider auf die Spuren der Frauen in Freistadt gemacht und unter dem Titel "Frauen, die ihren Weg gehen" viele interessante Episoden und Biografien gefunden. Zu hören heute um 15 Uhr und morgen um 9 Uhr. Christine Lasinger, Geschäftsführerin der Frauenberatungsstelle BABSI in Freistadt, spricht heute um 10 Uhr und am Mittwoch um 8 Uhr über die Aktualität des Weltfrauentages. Zudem begrüßt Edi Anger heute um 9 Uhr und morgen um 18 Uhr die Vorsitzende der SP-Frauen im Bezirk Freistadt, Astrid Stitz, zu einem Gespräch im Studio. Auch der Musikmix stellt Musikerinnen aus allen Genres vor.

Mehr zu den einzelnen Sendungsterminen auf www.frf.at

