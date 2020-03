Fraustadt Freistadt sagt alle ausstehenden Veranstaltungen ab

Bei einer Krisensitzung am Donnerstag hat die Aktionsgruppe Fraustadt Freistadt die weitere Vorgangsweise im Fraustadt-Monat festgelegt. Entsprechend den Empfehlungen, soziale Kontakte zur Corona-Vermeidung einzuschränken, werden alle weiteren Veranstaltungen im März, unabhängig von deren Größe, abgesagt. Ausstellungen und Aktionen ohne Personenansammlungen sind davon nicht betroffen.

Während der ersten beiden Woche des Aktionsmonats in Freistadt waren mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher bei diversen Veranstaltungen gekommen und garantierten dabei für Festival-Stimmung in der Stadt. Auch das Echo auf Veranstaltungen mit kritischem Hintergrund war anerkennend positiv, halten die Organisatorinnen in einer Aussendung fest.

Veranstaltungs-Absagen als Vorsichtsmaßnahme

Nun hat die aktuelle Entwicklung in der Corona-Krise auch den Fraustadt-Monat März in Freistadt massiv getroffen. Alle für März noch geplanten Veranstaltungen werden abgesagt. Betroffen sind davon vor allem Großveranstaltungen wie die Frauen-Salone am 17. und am 24. März, die Lichtshow „Ode an die Selbstbestimmung“ am Hauptplatz in Freistadt am 28. März und der große Abschluss-Salon am 29. März. Aber auch kleinere Veranstaltungen und Workshops wurden gestrichen, um Menschen nicht unnötigen Gefahren auszusetzen.

Nicht betroffen von den Absagen sind die laufenden Ausstellungen:

Frauen machen Freistadt / Frauenbilder von Alexandra Grill im Salzhof bzw. ab 18. März in den Innenstadt-Schaufenstern

Frauenpower in der Art Gallery ME von Manuela Eibensteiner

30 Menschen – 30 Dinge, Frauenfotografien von Flora Fellner im MÜK

Spuren – Leaving Traces, Fotoausstellung von Johanna Lehner in der Local Bühne

Sichtbar – Kunstobjekt von Doris Breuer im Salzhof

Außerdem können folgende laufende Aktionen noch bis Ende des Fraustadt-Monats März bewundert werden:

Die Fröhliche Freistädterin – Comics von Ingrid Schiller in der Auslage des MÜK

Da steht eine Frau dahinter – eine Fotoaktion von Maria Ruhsam und Gabi Müller im MÜK

Kulinarischer Blog „bonappetit-rosemarie.at“ von Mona Eder

Textile Intervention im Stadtbild von der Strickrunde Freistadt

Abgesagtes wird nachgeholt

Die Aktionsgruppe bedauert die Absagen, stellt sich aber voll hinter die von der Regierung empfohlenen Schutzmaßnahmen. „Wir werden die Initiative Fraustadt Freistadt mit Sicherheit auch in Zukunft fortsetzen und zum geeigneten Zeitpunkt so viele Veranstaltungen wie möglich nachholen“, betont Fraustadt-Sprecherin Hedwig Hofstadler. Aktuelle Infos zu den von der Absage betroffenen Veranstaltungen sowie zur weiteren Vorgangsweise und gegebenenfalls zu neuen Terminen sind auf der Webseite abrufbar: www.fraustadt-freistadt.at