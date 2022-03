Frauenberatung kämpft um finanzielles Überleben

"Wenn wir nicht bis Mitte des Jahres Klarheit haben, dass es zu einer Aufstockung der Förderungen kommt, müssen wir in Perg noch heuer bei den Mitarbeiterinnen Stunden kürzen und im kommenden Jahr womöglich ganz zusperren. Damit würde für viele Frauen, die in schwierigsten Lebenslagen zu uns kommen, jegliche Unterstützung wegbrechen", sagt die Vorsitzende der Frauenberatungsstelle, Gertraud Jahn. "Unsere Personalkosten, die natürlich in der Beratung der größte Brocken sind, sind in den letzten Jahren bei gleichbleibenden Stunden um 39 Prozent gestiegen, die Förderungen insgesamt aber nur um knapp neun Prozent", so Jahn. Viele ähnlich gelagerte Einrichtungen konnten sich nur durch Stundenkürzungen bei den Mitarbeiterinnen und über geförderte Projekte über Wasser halten.

In einem Gespräch mit der Vorsitzenden des Österreichischen Frauenrings, Klaudia Frieben, und Elisabeth Cinatl vom Netzwerk der österreichischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen wurden Möglichkeiten ausgelotet, wie man sich in dieser bedrohlichen Lage Gehör verschaffen kann. Laut Frieben wurden infolge der gestiegenen Zahl an Femiziden in Österreich zwar die Mittel für Gewaltschutzeinrichtungen aufgestockt, jedoch würden dabei ausgerechnet Frauenberatungsstellen und Frauenhäuser leer ausgehen: "Dabei sind gerade die Frauenberatungsstellen im ländlichen Bereich die erste Anlaufstelle für Frauen, die von Gewalt bedroht oder betroffen sind und spielen eine wesentliche Rolle in der Gewaltprävention und im Gewaltschutz."