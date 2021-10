Frauen als Fachkräfte entdecken

Der Bedarf an Fachkräften in diesem Segment ist größer denn je. Viele freie Stellen können derzeit nicht besetzt werden. Dabei wäre für Frauen der Verdienst hier deutlich höher als in traditionellen Frauenberufen. Um Technik praxisnah kennenzulernen, wird die Zusammenarbeit mit Unternehmen forciert. Betriebe, die Frauen gezielt ansprechen möchten, haben die Möglichkeit, sich vorzustellen, über Berufe, gewünschte Kompetenzen, Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierewege zu informieren und sich mit Frauen in beruflicher Veränderung auszutauschen. "Expertengespräche, Betriebsbesichtigungen und Workshops können ebenfalls organisiert werden", sagt die Leiterin des FrauenBerufsZentrums, Martina Wieser. Informationen unter 0650 470 55 11.