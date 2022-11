Frau fand beim Gassigehen leblosen Mann im Schnee

Die Frau rief ihren Vater an, dem es gelang, den 45-jährigen Einheimischen zu reanimieren. Der Mann kam in das Kepler Uniklinikums nach Linz. Sein Zustand war kritisch, bestätigte die Polizei der APA am Sonntag. Er soll auf dem Nachhauseweg von einer Geburtstagsfeier gewesen sein. Dabei dürfte er ohne Fremdeinwirkung gestürzt sein.