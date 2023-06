Frau Doktor verordnet den Augen gerne ein kühles Vollbad

"Sie haben ein trockenes Auge." Dieser Satz gehört zu den häufigsten Diagnosen in der Ordination der Neustifter Augenärztin Claudia Wundsam. Allergiker können dieser Tage ein Lied davon singen: "Sehr viele Patienten klagen über brennende, juckende oder kratzende Augen mit einem unangenehmen Fremdkörpergefühl", sagt die Medizinerin. "Als wäre was drin", beschreiben die Patienten das Gefühl. Viele Faktoren können ein trockenes Auge begünstigen: Heizungsluft im Winter, Pollen im Frühling, Klimaanlagen im Sommer oder der Wind im Herbst.

Auch verschiedene Krankheiten führen zu einem veränderten Tränenfilm, welcher oft ursächlich für die Symptome ist. Eine rheumatische Erkrankung oder die Schilddrüse können hierfür verantwortlich sein. Besonders Frauen sind durch hormonelle Veränderungen, vor allem nach der Menopause, betroffen. Dazu wirkt sich die digitale Welt enorm auf unsere Augen aus; PC-Pausen und vermehrtes Blinzeln können den Augen Linderung verschaffen. Tränenersatzmittel können den Tränenfilm stabilisieren, damit das lästige Kratzen aufhört. Oft müssen diese fast stündlich eingetropft werden. Das beeinträchtigt die Lebensqualität.

Die Augenbadewanne aus Silikon oder Glas hilft gegen trockene Augen. Bild: privat

Es gibt aber Alternativen: "Sehr oft empfehle ich die ,Augenbadewanne‘. Diese Methode kommt aus der ayurvedischen Medizin und beruht auf einem ähnlichen Prinzip, wie es Pater Sebastian Kneipp entdeckt hat." Dabei wird ein passend für das menschliche Auge geformtes Gefäß aus Glas oder Silikon mit eiskaltem Wasser befüllt und auf das Auge aufgesetzt. Dieses wird offen gehalten und kommt dadurch mit dem kalten Wasser in Berührung.

Die Kälte bewirkt den Effekt, dass die kleinsten Blutgefäße besser durchblutet werden und die Zirkulation das Auge in all seinen Strukturen belebt, sagt Wundsam. "Es klärt den Blick, und die Augen werden wacher. Oft stoße ich mit reiner Schulmedizin an so manche Grenzen, und dann darf man auch mal über den Tellerrand blicken und die östliche in die westliche Medizin einfließen lassen, wie zum Beispiel die TCM."

