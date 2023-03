Fragen zur Zukunft im Stadtmuseum

Die somit freiwerdende Ausstellungsfläche ist für den Heimat- und Museumsverein Anlass, sich in einer Klausur mit der Zukunft des Museums auseinanderzusetzen, ehe mit der Neugestaltung in diesem Bereich begonnen wird. Mitglieder und Freunde des Vereins sind eingeladen, sich am Nachmittag des 22. März Gedanken über die mögliche Ausrichtung zu machen. Moderiert wird der Workshop von Klaus Landa, Geschäftsführer des Verbundes OÖ. Museen. Anmeldung bei Franz Pfeiffer: 0677 / 99 033 030

