FP-Kandidat ist in Stichwahl Favorit

Erstmals bei einer Gemeinderatswahl am Start, erreichte das Team um Michael Spörker mit 31,8 Prozent den zweiten Platz. Damit nicht genug, ging Spörker mit 41,7 Prozent als stimmenstärkster Kandidat bei der Bürgermeisterwahl hervor. Er trifft im zweiten Wahlgang auf Amtsinhaber Walter Kreisel (VP), der mit 33,7 Prozent klar hinter Spörker zurückblieb. "Ich bin überwältigt von dem Vertrauen, das mir die St. Oswalder entgegengebracht haben", so Spörker. Ihm spielt auch in die Karten, dass mit Walter Peherstorfer der langjährige VP-Fraktionsobmann die Seiten gewechselt hat und nun im Team der Freiheitlichen agiert.