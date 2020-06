FP Freistadt macht im Stadtrat reinen Tisch

Die Freiheitlichen der Bezirkshauptstadt wollen bei der kommenden Gemeinderatssitzung in drei Wochen die Funktion des Stadtrats neu besetzen. Bisher wird diese Position von Patricia Winkler ausgeübt. Unmittelbar nach der Gemeinderatswahl 2015 war es aber zum Bruch zwischen Winkler und der Stadt-FP gekommen, weshalb diese nun als parteifreie Stadträtin tätig ist und dabei unter anderem den Umweltausschuss leitet. Am 22. Juni will die FP den Stadtratsposten wieder in ihre Reihen zurück holen. Ein entsprechender Misstrauensantrag gegen Winkler wurde von der Stadtpartei bereits eingebracht. "Das uns zustehende Mandat des Stadtrates kehrt dadurch endlich in die freiheitlichen Reihen zurück. Leider konnten wir uns mit der bisherigen, seit 2015 parteifreien Stadträtin nicht auf eine freiwillige Amtsübergabe einigen“, so Startparteiobmann Friedrich Mayr.

Da die Neuwahl als reine Fraktionswahl erfolgt, wird ab diesem Tag Harald Schuh die Nachfolge Winklers antreten. Der 46-Jährige diplomierte Handelswissenschafter werde gemeinsam mit zahlreichen neuen Parteimitgliedern, die man in den vergangenen Monaten trotz der Turbulenzen auf Bundesebene habe dazu gewinnen können, für frischen Wind in der Stadtpolitik sorgen, kündigt Mayr an. Diese Vorgangsweise werde auch von der Bezirks- und Landespartei mitgetragen.