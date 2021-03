In Freistadt kam der Vorschlag, für Haushalte 50-EuroEinkaufsgutscheine für 40 Euro Selbstbehalt bereitzustellen. "Das hätte bis zu 200.000 Euro Umsatz für die lokale Wirtschaft lukriert, die in der Krise jede Hilfe gut brauchen kann", so Stadtrat Harald Schuh. Die Initiative fand bei den übrigen Fraktionen des Gemeinderats keine Zustimmung.