FP-Bezirkschef für Deutschpflicht an den Schulen

So habe der Anteil dieser Schüler in den vergangenen zehn Jahren um 38 Prozent zugenommen. "Im Schuljahr 2010/11 hatten 405 Kinder eine andere Muttersprache als Deutsch. Im aktuellen Schuljahr sind es 560. Damit gehen weitreichende Sprach- und Integrationsprobleme einher, die sich auch auf die Ausgaben im Sozialsystem auswirken. Dem muss man entgegenwirken", so Nerat. Als Sofortmaßnahme schlägt der FP-Politiker die Einführung einer Deutschpflicht an den Schulen auch außerhalb des Unterrichts vor. Auch ein verpflichtendes zweites Kindergartenjahr für Kinder mit Sprachdefiziten solle vorangetrieben werden. "Das rasche Erlernen unserer deutschen Sprache ist die Grundvoraussetzung für Integration sowie für Erfolg in Schule und Beruf. Gleichzeitig bleibt es aber in vielen Bereichen die größte Herausforderung."

