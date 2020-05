Fotosafari: Suche nach dem Herz von Rainbach

Die Tourismusverantwortlichen in der Gemeinde Rainbach haben sich für alle Wanderbegeisterten einen besonderen Motivationsschub einfallen lassen: Alle zwei Wochen bis Ende September wird ein aus Weide geflochtenes Herz auf unterschiedlichsten Plätzen des Wanderwege-Netzes der Gemeinde aufgestellt. Wer Bilder von allen zehn Plätzen an tourismus@rainbach.at schickt, hat die Chance, einen Essensgutschein in einem Gasthaus seiner Wahl (Bäckerei & Café Scherb, Gasthof Blumauer, Gasthof zur Pferdeieisenbahn, Pizzeria Palermo, Teichstüberl, Tennisalm Schneiderbauer) für vier Personen zu gewinnen.

Die Suche nach dem Weidenherz ist denkbar einfach: Wer der Pferdeeisenbahn in Kerschbaum oder einem der fünf Gasthäuser auf Facebook ein "Like" spendiert, sieht daraufhin ein Foto des aktuellen Standorts des Weidenherzens. Dann kann man sich auch schon auf den Weg machen.