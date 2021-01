Die "Ratgöbluckn" in Perg, die "Flehlucka" in Wartberg, die Erdställe unter dem Freilichtmuseum Pelmberg in Hellmonsödt sowie unter dem Gasthaus zum Feuchten Eck in Bad Zell zählen zu den bekanntesten Erdställen des Mühlviertels. Wofür diese etwa 800 bis 1000 Jahre alten Anlagen genutzt wurden, darüber gehen die Meinungen auseinander: Zufluchtsorte bei Überfällen, Lagerräume oder gar Orte für geheime, kultische Handlungen?