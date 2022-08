"Turbo" aus dem Mühlviertel für Formel-1 Weltmeister Jenson Button

Eine prominente PS-Partnerschaft ist die in Münzbach ansässige JUBU Performance GmbH eingegangen. Niemand geringerer als der Formel-1 Weltmeister des Jahres 2009, Jenson Button, lässt Motor und Getriebe für seine exklusive Supersportwagen-Kleinserie „Radford Lotus“ im Mühlviertel entwickeln und produzieren.

Wie es zur Zusammenarbeit mit der Radford Motor Company kam, erklärt JUBU Geschäftsführer Martin Jung: „Wir investieren seit Jahren massiv in Forschung & Entwicklung, haben ein eigenes Entwicklungszentrum aufgebaut und verfügen glücklicherweise über ein ausgezeichnetes und hochmotiviertes Team aus Mechanikern, Ingenieuren und Konstrukteuren. Vor zwei Jahren hat unser erster vollständig im Haus entwickelten Rennwagen, der JP ZERO GT2, internationales Aufsehen erregt. So kam schlussendlich das Team von Radford rund um Jenson Button auf uns zu.“

Vor einem Monat feierte der erste Radford P62-2 mit JUBU Antriebseinheit beim renommierten „Goodwod Festival of Speed“ in Südengland seine öffentliche Premiere. Gleich mehrmals pilotierte Button an den vier Tagen seinen Sportwagen vor einem begeisterten Publikum. Da lachte auch Martin Jung das Herz: „Das Projekt läuft mittlerweile seit eineinhalb Jahren. Deshalb waren wir sehr zuversichtlich, dass beim ersten öffentlichen Event alles klappen wird - aber ein gewisses Kribbeln bleibt natürlich immer.“

Wie sehr das Auto mit dem 600-PS-Herz aus Münzbach die Herzen der 200.000 Fans eroberte, zeigte sich, als man am Ende des Wochenendes den Publikumspreis „Michelin Showstopper-Award“ überreicht bekam. Beste Motivation also für das Team aus Münzbach, das derzeit letzte Haltbarkeitstests durchführt und die Serienproduktion vorbereitet. Im Herbst soll das erste Kundenfahrzeug in Kalifornien übergeben werden.

Der Radford Lotus P62-2 ist nicht das einzige Entwicklungsprojekt der JUBU-Ingenieure. Die meisten unterliegen jedoch strenger Verschwiegenheit. „Wir sind ein kompaktes Team aus Konstrukteuren, haben schlanke Strukturen und können sehr schnell agieren. Daher greifen Hersteller auf unsere Leistungen zurück. Oft kommen wir ins Spiel, wenn rasche eine rasche Lösung von unerwartet in einem Projekt aufgetretenen Problemen gefragt ist“, sagt Martin Jung. Weil die Liste an Kundenanfragen ständig wächst, expandiert das Unternehmen in beachtlichem Tempo: „Wir sind intensiv auf der Suche nach neuen Talenten, um dieser Nachfrage nachkommen zu können“.