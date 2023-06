Förder-Schwerpunkte vom Tourismus bis zur demografischen Entwicklung

Ganz konkret auf die kommenden Aufgaben als Leader-Region haben sich die Verantwortlichen im Mühlviertler Kernland bei einem Workshop am Biohof Abraham in Hirschbach vorbereitet. In einem Probedurchlauf für Projektgenehmigungen hat das Projektauswahlgremium offene Fragen geklärt und Details zur neuen Förderperiode besprochen. Vier bis sechs Mal pro Jahr wird dieses Gremium tagen, sich potenzielle Förderprojekte vorstellen lassen und darüber entscheiden, ob und mit welchem Prozentsatz die jeweiligen Projekte gefördert werden können. Beim gemeinsamen Pizzabacken wurden die Gespräche vertieft und Spielregeln für eine gute Zusammenarbeit aufgestellt. "Wir sind bereit für die neue Förderperiode", sagt Geschäftsführerin Conny Wernitznig. Obmann Fritz Robeischl ist überzeugt davon, dass viele nachhaltige Projekte die Zukunft des Mühlviertler Kernlandes unterstützen werden: "Bereits Ende September bringen wir die ersten Projekte auf den Weg."

Schon zum fünften Mal konnte sich die Mühlviertler Alm mit Obmann Johann Holzmann und Geschäftsführerin Renate Fürst erfolgreich für das Leader-Programm bewerben. Die Mühen des Bewerbungsprozesses mit Workshops in allen Gemeinden, Themenkreisen und Online-Beteiligungsmöglichkeiten haben sich also bezahlt gemacht. Umso größer ist nun die Freude über die Anerkennung als eine von 83 österreichischen Leader-Regionen. Der Rahmen für Projekte ist in der Lokalen Entwicklungsstrategie 2023–2027 vorgegeben. Als zentrales Thema für die kommenden Jahre wurde die demografische Entwicklung gewählt. Wer eine Projektidee hat, soll mit den Leader-Managern Renate Fürst oder Kurt Prandstetter Kontakt aufnehmen. Sie unterstützen bei der Projektentwicklung und Einreichung.

Bestens aufgestellt zeigt sich auch die Leader-Region Perg-Strudengau mit Obmann Nikolaus Prinz und Geschäftsführer Manfred Hinterdorfer. Für die Region Perg-Strudengau ist es die vierte Förderperiode. Die unter Beteiligung der Bevölkerung erstellte lokale Entwicklungsstrategie umfasst die Schwerpunkte Gemeinwohl, Kultur, Regionale Produkte, Wirtschaft und Tourismus. Obmann Nikolaus Prinz: "Zwei Millionen Euro stehen uns bis 2027 für Projekte, die uns als Region weiterbringen, zur Verfügung."

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel

