Flut zeigte es auf: Hochwasserschutz an der Aist braucht weitere Maßnahmen

Etwa 40.000 Kubikmeter Sand und Kies hat die Aist beim Hochwasser im September 2024 im Gemeindegebiet von Schwertberg hinterlassen. Besonders im flacheren Bereich der Aist in Richtung Donau kam es zu massiven Ablagerungen. Diese Geschiebemengen, müssen nun in monatelanger Arbeit entfernt werden, um den Flussquerschnitt wieder auf jenes Niveau zu bringen, die es braucht, um bei länger anhaltenden Regenfällen das Wasser sicher abzuleiten.

Gemeinsam mit Bürgermeister Max Oberleitner (VP) machte sich Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) vor Ort ein Bild der Lage. Sein Resümee: "Nur mit gezielten Schutzmaßnahmen und einer nachhaltigen Flussbewirtschaftung können wir die Sicherheit der Menschen in betroffenen Regionen langfristig gewährleisten."

Etwa 600 km² umfasst das Einzugsgebiet der Aist, deren Flusslauf sich im Josefstal sowie im Ortsgebiet von Schwertberg in einer Weise verengt, dass sich hier – wie das Jahr 2002 gezeigt hat - ein besonders hohes Gefahrenpotenzial auftut. Mit den Erfahrungswerten des Jahres 2002, aber auch den Daten eines folgenreichen Hangwasser-Ereignisses im Juli 2016 wurden im Gemeindegebiet bereits mehrere Schutzmaßnahmen umgesetzt. "Im September haben sich alle Hoch- und Hangwasserschutzmaßnahmen bestens bewährt. Erstmals blieben alle Häuser vor Überflutungen verschont", blickt der Schwertberger auf das jüngste Hochwasser-Ereignis zurück.

Bei den vorhandenen Schutzmaßnahmen soll es aber nicht bleiben. Um für die Zukunft einen weiteren Abtrag von Humus zu verhindern, möchte die Gemeinde entlang der Aist einige Hektar verwüstete Äcker ankaufen und in Wiesen umwandeln. Auch die Gemeinden im Oberlauf werde man bei weiteren Projekten im Blick haben, ließ Kaineder bei seinem Besuch in Schwertberg wissen. So sind beispielsweise zum Schutz der Stadt Freistadt zusätzliche Rückhaltemaßnahmen in Rainbach und Grünbach mit einem Speichervolumen von je 200.000 m³ geplant. Diese Rückhaltemaßnahmen werden auch die Hochwassergefahr in Schwertberg reduzieren. Die Planungen dafür würden bereits vorliegen. Der Hochwasserschutzverband Aist arbeitet momentan an deren Umsetzung.

Naturnaher Hochwasserschutz

Neben technischen Hochwasserschutzmaßnahmen setzt das Land Oberösterreich auch auf naturnahen Hochwasserschutz und Renaturierung. Kaineder: "Flussrenaturierungen und die Wiederherstellung natürlicher Auenlandschaften können Hochwasserwellen besser abfangen und langfristig den Abfluss regulieren." Um der Klimaveränderung und den damit einhergehenden Starkregen-Ereignissen etwas entgegensetzen zu können, müsse man verstärkt auf naturbasierte Lösungen setzen.

