Flucht-Quartiere auch in Haslach und St. Martin

Im Turnsaal der Haslacher Schulen wurden binnen eines Tages 100 Plätze geschaffen, und im ehemaligen Asylhaus in St. Martin kommen 80 Personen zeitweise unter. Die Einsatzleitung des Roten Kreuzes übernehmen Daniel Lorenz in Haslach und Klaus Gattringer in St. Martin. In Rohrbach wurde der Stab des Bezirksrettungskommandos im Teilbetrieb installiert. "Für die große Spendenbereitschaft möchten wir uns herzlich bedanken, wir bitten aber, Sachspenden über die Volkshilfe zu tätigen und unbedingt vorher den jeweiligen Bedarf abzuklären", bittet das Rote Kreuz. Infos gibt es unter www.volkshilfe-ooe.at. Aktuell werden aber keine Kleiderspenden mehr benötigt.