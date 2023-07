"Wir widmen erstmals mehr Bauland in Dauergrünland zurück als wir Wiesen in Bauland freigeben. In Summe wird unsere Flächenbilanz einen Hektar mehr Grünland aufweisen als jetzt", sagt der Schwertberger Bürgermeister Max Oberleitner zum neu erstellten Flächenwidmungsplan der Mühlviertler Industrie-Gemeinde.