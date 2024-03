Fit für die Zukunft: Rohrbach-Berg baut das Glasfasernetz weiter aus

Rohrbach-Berg wird zukunftsfit. Den Startschuss dazu markierte der Spatenstich der Breitband OÖ zum weiteren Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur in der Gemeinde. Bei Rohrbach-Berg handelt es sich um ein Fördergebiet aus der zweiten Breitbandmilliarde des Bundes. Ebenjenes Fördergebiet wird nun mit Glasfaser-Infrastruktur versorgt.

"Der großflächige Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur stärkt die Region als attraktiven Wohn- und Arbeitsort und trägt vor allem auch dazu bei, Oberösterreich im europäischen Vergleich an die Spitze zu bringen. Gebiete wie Rohrbach-Berg können dadurch wirtschaftlich erheblich gestärkt werden", freuten sich die Geschäftsführer der BBOÖ Thomas Matthey und Martin Wachutka.

"Wichtiger Wettbewerbsvorteil"

Bürgermeister Andreas Lindorfer ergänzte: "Für uns als Gemeinde stellt die weitere Versorgung mit Glasfaser-Infrastruktur einen wichtigen Wettbewerbsvorteil dar." Im Fördergebiet der Gemeinde Rohrbach-Berg erhalten durch den Ausbau fast 750 Haushalte die Möglichkeit, sich an die Infrastruktur anzuschließen. Weitere 1150 Anschlüsse sind bereits in Betrieb. Im gesamten Bezirk Rohrbach wurden bereits rund 9500 Gebäude zumindest mit einem Leerrohr in 34 der 37 Gemeinden fertiggestellt, rund 3500 weitere sind derzeit in Planung und Bau.

Für alle Interessierten veranstaltet die BBOÖ am 12. April gemeinsam mit einigen Internet-Anbietern aus ihrem offenen Netz einen Infonachmittag. Ab 13 Uhr können Besucher sich im Saal der Wirtschaftskammer Rohrbach über die Produkte und Dienstleistungen der Anbieter informieren. Auch die Firma Strabag wird vor Ort sein, um Fragen zum Ausbau zu beantworten.

Ein großer Vorteil der BBOÖ ist ihr offenes Netz, was den Endkunden die freie Wahl eines Internet-Anbieters ermöglicht. Derzeit sind 14 Internet-Anbieter im Partnernetzwerk der BBOÖ vertreten. Alle Interessenten, die noch keinen Anschluss an die Glasfaser-Infrastruktur bestellt haben, können das unter bbooe.at nachholen.

