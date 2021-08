Fischsterben in Kefermarkt: Bis zu 20.000 Euro Schaden

Das Wasser sah leicht schaumig aus, stellte die Polizei fest. Sie entnahm Wasserproben und Fische zur Untersuchung. Der entstandene Schaden beträgt 10.000 bis 20.000 Euro, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Mittwoch. Am Vortag hatten zwei Landwirte vor dem starken Gewitterregen Gülle auf zwei Wiesen im Einzugsbereich der Teiche ausgebracht. Ob hier ein Zusammenhang besteht, etwa der Starkregen die Gülle in die Fischteiche geschwemmt habe, werde noch ermittelt.