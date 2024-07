"Fischmühle" in Oepping brannte: Flammen schlugen meterhoch aus Fenster und Tür

Ein vorbeifahrender Pkw-Lenker bemerkte einen Brand in der sogenannten "Fischmühle" in Oepping und alarmierte gegen halb drei Uhr Früh am Samstag die Feuerwehr.

Als Vizekommandant Dominik Stumvoll der FF Götzendorf ausrücken wollte, bemerkte er den Brand im Nebengebäude des Nachbarhauses im Ortsgebiet Unterfischbach. "Ich wollte gerade zum Feuerwehrhaus fahren, als ich das Feuer sah." Er griff sich sofort den Feuerlöscher aus dem Firmenbus und sagte den Hauseigentümerinnen, sie sollten alle Feuerlöscher bringen, die sie finden konnten. So bekämpfte er die Flammen, bis seine Kameraden eintrafen.

Brand unter Kontrolle gebracht

Als die Feuerwehren Oepping, Sprinzenstein, Rohrbach im Mühlkreis und Götzendorf beim Brand ankamen, stand das Nebengebäude schon in Vollbrand, die Flammen schlugen meterhoch aus Fenster und Tür. In dem Raum war Kunststoff und Holz gelagert. Besonders heikel war die Situation, weil sich in der Nähe die Hoftankstelle mit rund 1000 Liter Treibstoff befindet und direkt gegenüber das Sägewerk Arnreiter.

In der Nähe des Sägewerks war das Feuer ausgebrochen:

Die Feuerwehren konnten den Brand zum Glück schnell unter Kontrolle bringen. Als das Feuer gelöscht war, wurde das Brandgut mühevoll aus dem Gebäude gebracht und vollständig abgelöscht. Bevor auch die letzte Feuerwehr um 7.32 Uhr den Einsatz beendete, wurde der Lagerraum mit Schaum geflutet, um mögliche versteckte Glutnester zu ersticken.

