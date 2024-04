Fischer: Ökosystem Fluss hat zu viel Sand im Getriebe

Zu viel Sand sei in den heimischen Flüssen zu finden. "Durch die Versandung ist permanent Sediment in Bewegung, da kann nicht wirklich etwas leben", sagte Universitätsprofessor Christoph Hauer beim Fachvortrag anlässlich der Jahresversammlung der Rohrbacher Fischer, zu der Fischereirevierobmann Thomas Koller geladen hatte.

Das Revier setzt auf vier Schwerpunkte: Neben einer Reduktion von Sandsedimenten im Fluss, wird man sich auch des Themas Prädatoren annehmen, sowie die ursprünglich vorkommenden Bachforellen in den Gewässern des Bezirkes aussetzen, um "gentechnisches Material" zu haben, dessen Vorfahren die Mühlviertler Gewässer bereits seit Jahrtausenden bevölkerten. Daneben wird man laut Koller die Lebensräume attraktiveren, wie etwa durch Setzen von Struktursteinen, denn diese wurden laut Koller vor Jahrzehnten "dem Fluss entnommen, damit das Wasser schneller abfließen konnte". Ein Fehler wie sich heute herausstellt. Vielmehr gilt es laut Christoph Hauer "dem Fluss Platz zu lassen, damit wir das Wasser vor Ort halten können und so größere Hochwässer verhindern." "Mit dem nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan konnte man zahlreiche Gemeinde für diese notwendigen Maßnahmen gewinnen", berichtete Koller: "Der Bagger wird nächstes Jahr wahrscheinlich ein paar Mal in der Großen Mühl zu sehen sein".

Sand und seine Geschichte

Der Fachvortrag widmete sich aber ganz dem Thema Sand, seine Charakteristik von Größe bis zur Beschaffenheit, aber auch wie er sich in einem Fluss festsetzt, sich bewegt und hier Lösungen für eine Reduktion angedacht sind. Universitätsprofessor Hauer warnt zwar vor übertreibenem "Sand mining" kann sich aber vorstellen, dass dieser Sand wieder mehr für die Glasproduktion - man benötigt Sand zur Herstellung von Quarz - oder auch für Kompostieranlagen als Zusatzmaterial genutzt werden könnte. "Früher hat man Sand ja auch dafür verwendet, wie etwa für das böhmische Glas oder für das Fundament eines Hauses" sagt er. Hauer erklärt auch warum ein Ausbaggern im Fluss nicht wirklich hilft, und eher kontraproduktiv ist: "Erstens ist der Sand beim nächsten regionalen Niederschlag wieder im Fluss und zweitens werden da so viele Partikel aufgewirbelt, die den Unterwasserbewohnern schaden."

Sandfang als Lösung

Dementsprechend ist seine Lösung "ein sogenannter Sandfang, wo man dem Fluss mittels Buhnen (Regelbauwerke) natürlich in ein Becken leitet, dann den Fluss absperrt, so dass das Wasser an der Seite vorbeifließt und danach die Trockenbaggerung als geeignetes Mittel wählt." Ein Plan, der auch von Seiten der Bewirtschafter unterstützt wird und so werden entsprechende Pläne zur Sandreduktion entwickelt, um verschiedenen Tieren, von denen sich Fische ernähren und auch der Flussperlmuschel wieder Möglichkeiten zum Überleben zu geben. Außerdem sollen Unterstände für Fische geschaffen werden.

