Mehr als zwei Meter Höhenunterschied überwinden Bachforelle, Koppe, Äsche und andere Wasserlebewesen in jener 100 Meter langen Aufstiegshilfe, die seit kurzem beim Kleinwasserkraftwerk der Linz AG in Pierbach in Betrieb ist. Entlang dieser Aufstiegshilfe können die Tiere die Wehranlage des im Jahr 1925 errichteten Kraftwerks umschwimmen.