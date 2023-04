Firmvorbereitung im Rotkreuz-Markt

"Die Jugendlichen waren hoch motiviert und haben unsere Lagerbestände wieder aufgefüllt", sagen die Organisatorinnen, Pastoralassistentin Claudia Scherrer und Marktleiterin Inge Himmelbauer. Im Anschluss daran besichtigten einige der Firmkandidatinnen und Firmkandidaten noch den Rotkreuz-Markt im benachbarten Hagenberg und bekamen auch dort einen Einblick in die Arbeit vor und hinter den Kulissen. Marktleiterin Brigitte Wolf machte die Jugendlichen dabei auf die Notwendigkeit der Rotkreuz-Märkte aufmerksam und bedankte sich ganz herzlich: "Gerade in der momentanen Zeit hoher Teuerungen ist es extrem wichtig, diese Einrichtungen zu haben. Es ist so toll, dass ihr uns dabei unterstützt."

