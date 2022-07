Einiges an Geduld wird den Verkehrsteilnehmern von 16. August bis voraussichtlich 9. September abverlangt: In diesem Zeitraum muss nämlich die Donaubundesstraße B3 zwischen Abwinden und Pulgarn wegen der Erneuerung des 30 Jahre alten Asphaltbelages zur Gänze gesperrt werden. Eine Umleitung des Verkehrs wird über Langenstein, St. Georgen an der Gusen und Luftenberg eingerichtet. Erhebliche Fahrzeitverzögerungen auf dem Weg von und nach Linz sind dabei einzuplanen.