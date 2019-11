War es eine Giftkapsel, eine zehrende Krankheit, ein geheimnisvoller Luftzug oder gar die starke radioaktive Strahlung der Granitfelsen im Unteren Mühlviertel, die die Mumie von St. Thomas am Blasenstein über mehr als 270 Jahre so gut erhalten hat, dass Jahr für Jahr tausende Besucher den „luftg'selchten Pfarrer“ bestaunen? Ein Team rund um den Münchner Gerichtsmediziner Oliver Peschel und die Linzer Kunsthistorikerin Judith Wimmer hat nun in einem