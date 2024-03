Fingerzeig für eine Welt, die nur noch die Schönheit feiert

Matthias Kuchta ist seit fast 40 Jahren Puppenspieler und gefragt! Im März kommt er auf Einladung des Kulturvereins Raml Wirt nach Neumarkt kommt um kleinen (und großen) Theaterfreunden Hans Christian Andersons berühmtestes Märchen näher zu bringen. "Märchen sind ja wie Gedichte in prägnanter Form, da ist so viel Lebenserfahrung drin", so Kuchta. Aus dem Märchen vom hässlichen Entlein entwickelte Kuchta mit dem Lille Kartofler Figurentheater eine Theaterfassung, die das Publikum 50 Minuten lang mit spannenden und heiteren Momenten in ihren Bann zieht.

Bühnenbild und Ausstattung sind dabei auf das Wesentlichste reduziert. Die großen Stofffiguren, die zum Einsatz kommen, könnten jedoch in ihrer Ausformung durchaus Menschen aus unserer Nachbarschaft sein. Zu sehen am Samstag, 16. März um 14 und 16 Uhr im Pfarrheim Neumarkt. Geeignet für Menschen ab 4 Jahren.

