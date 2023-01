Finanzspritze für die Schlosskapelle

Spendenübergabe der Count IT Group

Nun sind dringende Renovierungsarbeiten notwendig, weshalb von den Pfarrverantwortlichen eine Spendenaktion lanciert wurde. Denn die Pfarre Hagenberg muss den größten Anteil der Kosten für diese dringenden Restaurierungsarbeiten in Eigenregie aufbringen. Eine große Hilfe sind dabei die Spenden heimischer Firmen, wie etwa jene der im Softwarepark angesiedelten Count IT Group. Die Geschäftsführer Maximilian Wurm und Peter Berner übergaben an Pfarrassistent Diakon Bruno Fröhlich und den Pfarrgemeinderat einen Betrag von 5000 Euro.

