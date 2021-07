Finanz-Service Rohrbach nimmt Betrieb auf

Heimische Firmen haben den Umbau für 32 Arbeitsplätze realisiert, sodass mit 1. Juli die ersten Bediensteten im FinanzService-Center zu arbeiten beginnen konnten. Derzeit wird das erste Team mit großteils neuen Bediensteten aufgebaut, in der Jobbörse des BMF können sich bis 23. Juli weitere interessierte Personen für einen Job im Finanzamt Österreich beim FS-C in Rohrbach bewerben. Ziel ist es, das erste FS-C Team in Rohrbach die nächsten Monate auf die vorgesehene Anzahl von 16 Personen aufzustocken und den neuen Bediensteten das Wissen zu vermitteln, damit sie für die Beantwortung von telefonischen Anfragen, Chat- und Mailbeantwortungen sowie für diverse andere Tätigkeiten gerüstet sind.

Zweites Team gesucht

Im kommenden Jahr wird das zweite FS-C Team in Rohrbach aufgebaut, damit ist Rohrbach einer von insgesamt sechs Standorten in Österreich. Österreichweit sollen 17 solcher Teams an den Standorten Lienz, Villach, St. Veit an der Glan, Wien, Krems und eben in Rohrbach entstehen. Die zwei Teams zu je 16 Personen bedeuten für den Standort Rohrbach eine Verdoppelung der Mitarbeiteranzahl. Im Finanzamt Österreich versucht man, die freien Raumkapazitäten zu nutzen und auch Arbeit aus den Ballungszentren heraus zu verlagern, wo es sinnvoll ist. Die neu geschaffenen Arbeitsplätze zielen sowohl auf junge Leute als auch auf Personen, die sich verändern wollen.