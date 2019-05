FF Altenschlag geigt kräftig auf

Am Freitag wird mit dem traditionellen Kabarettabend ins Festwochenende gestartet. Am Samstag ist dann beim "Pull It Extreme Traktorziehen" echte Stärke gefragt. Schon morgen kommt der "Blonde Engel" mit der "Hedwig Haselrieder Kombo" ins Mühlviertel. Anschließend findet eine Aftershow- Party mit "Jack the Busch" statt. Karten gibt es bei der Sparkasse sowie auf der Raika in Helfenberg oder St. Stefan und per E-Mail unter kabarett-altenschlag@gmx.at Die Vorverkaufskarten kosten 26 Euro, Karten an der Abendkassa 30 Euro – ein Pausensnack sowie ein Getränk inklusive. Alle, die nach dem Kabarett-Auftakt noch genügend Kräfte besitzen, sind am Samstag um 17 Uhr zum Traktorziehen in Altenschlag eingeladen. Jeweils fünf Männer oder Frauen ziehen an einem Traktor. Es winken Preise bis zu 500 Euro.

