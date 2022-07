Feuerwehrjugend enterte Pirateninsel am Badesee St. Veit

588 Mitglieder der Rohrbacher Feuerwehrjugend und 122 Jugendbetreuerinnen und -betreuer enterten am Wochenende die Sportanlage rund um den St. Veiter Badesee. Denn beim Jugendlager des Bezirks Rohrbach drehte sich alles um das Thema "Seepiraten".

Schon zuhause nutzten die Jugendgruppen der 46 teilnehmenden Feuerwehren die ersten Ferientage, um aufwändige Requisiten zu basteln. Ganze Schiffsrümpfe und meterhohe Segelmasten wurden angekarrt.

Die Berufsfeuerwehr Linz stellte die „Wasserkanone“ LUF 60 vor. Bild: BFKDO Rohrbach

Bei der Lagerolympiade waren auch Konzentration und Geschicklichkeit gefragt. Bild: BFKDO Rohrbach

Stilecht richteten die Lagerverantwortlichen mit einem Kanonenschuss vom großen Piratenschiff in der Mitte der Zeltstadt die Lagerfahnen auf. Leicht stellte sich das Piratenleben freilich nicht dar, so bekam schon in der ersten Lagernacht das Piratenschiff leichte Schlagseite, Dauerregen setzte so manches Zelt unter Wasser. Die Steuermänner der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit und die Navigatoren des Bezirksteams siedelten die betroffenen Gruppen kurzerhand ins Sportheim um. Schon am nächsten Tag waren allerdings das Schiff wieder flott- und die Zelte ins Trockene gebracht.

Die Feuerwehr St. Willibald führte die neue Einsatzdrohne vor. Bild: BFKDO Rohrbach

Die Jugendlichen reisten mit aufwendigen Konstruktionen an. Bild: BFKDO Rohrbach

Mit dem „Landungsboot“ Marke Sautrog ging es über den St. Veiter Badesee. Bild: BFKDO Rohrbach

Handys sah man zwar dort und da aufblitzen, ansonsten beschäftigten sich die Jugendlichen wie einst unbeschwert und ganz und gar analog. Nach einer doch recht kurzen Nachtruhe machten sich die Burschen und Mädchen am Samstag auf den Weg zur Lagerolympiade. Hier zeigten sie an den verschiedensten Stationen ihr Geschick – auch dabei ging es mehr oder weniger nass her.

"Jugendschatz gehoben"

"Wir haben gemeinsam den größten Schatz gehoben, den es im Feuerwehrwesen gibt – Kameradschaft und Gemeinschaftserlebnisse. Die Jugendarbeit nach vier Jahren wieder so aufleben zu sehen, macht große Freude", freute sich Bezirkskommandant Josef Bröderbauer über ein gelungenes Jugendlager. Dafür, dass dieses überhaupt zustande kam, waren mehr als 120 freiwillige Helfer der FF St. Veit und der Feuerwehrführung des Bezirks im Einsatz. Nach dem Lagergottesdienst, den Abt em. Martin Felhofer zelebrierte, legten die Rohrbacher Seepiraten am Sonntag mit einem kräftigen Ahoi ab und traten erschöpft, aber zufrieden die Heimreise an. (fell)