Feuerwehrhaus in Holzbauweise

Das Besondere an dem Bauvorhaben ist seine Ausführung in Vollholz-Bauweise. "Damit sind wir ein absoluter Vorreiter in der Region", sagt Bürgermeister Christian Denkmaier (SP). Als ausführende Firma wurde Lengauer Holz aus Neumarkt beauftragt. Auch weitere ortsansässige Unternehmen werden am Bau des Feuerwehrhauses maßgeblich mitwirken.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Neumarkt im Mühlkreis Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.