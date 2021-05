Feuerwehrfrau bei Übung verletzt

Die Übung fand am Mittwochabend statt. Eine 32-jährige Feuerwehrfrau aus dem Bezirk Freistadt war damit beauftragt den Pkw Brand als Verantwortliche der Atemschutzstruppe zu löschen. Am Beginn des Löschangriffes explodierte plötzlich die Gasdruckfeder im Bereich des Kofferraumdeckels, wodurch sie sich im Gesichtsbereich leicht verletzte. Die Atemschutzmaske und der Feuerwehrhelm samt Schutzvisier verhinderten eine gröbere Verletzung. Die Rettungskräfte brachten die Verletzte in das Unfallkrankenhaus Linz.