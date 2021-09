Feuerwehren trainierten Brand im S 10-Tunnel

Geänderte Voraussetzungen im modernen Straßenverkehr stellen auch die Einsatzkräfte vor immer neue Herausforderungen. Diesen wird mit modernem Gerät ebenso begegnet, wie mit einer umfassenden Ausbildung der Einsatzkräfte. So waren Einsätze in einem Tunnel im Mühlviertel eigentlich kein Thema, bis die S 10 durch den Bezirk Freistadt gebaut wurde. Mit einem Schlag gab es auch im Mühlviertel "Tunnelfeuerwehren". Mit einer Großübung im Tunnel Götschka auf der S 10 bereiteten sich 130 Einsatzkräfte von zwölf Feuerwehren auf den Ernstfall vor und probten dabei den Einsatzablauf bei einem Brand im Tunnel. In der Mitte des für die Dauer der Übung gesperrten Tunnels galt es dabei, einen fiktiven Fahrzeugbrand zu bekämpfen.

„Twin Packs“ am Rücken sichern eine lange Versorgung mit Atemluft. Bild: AFK Pregarten

Dabei wurden die in der speziellen Ausbildung erlernten Verhaltensmuster geübt und vertieft. Vor allem die teilweise recht langen Anfahrts- oder Anmarschwege können im Einsatzfall ein Problem darstellen. Auch das Schlauchmanagement ist in einem Tunnel immer ein Thema. Gerade deshalb ist es in regelmäßigen Abständen auch nötig, einen Tunnel für eine Übung zu sperren. Im Ernstfall können so mitunter Leben gerettet werden.

Löschen und schützen. Bild: AFK Pregarten

Einsatz-Führungsunterstützung

Ein weiterer Übungsschwerpunkt war die Koordinierung der Vielzahl an Einsatzkräften sowie die Führungsunterstützung, welche durch die neu formierte EFU-Einheit der FF Tragwein übernommen wurde. EFU-Einheiten unterstützen im Ernstfall – nicht nur im Tunnel – die örtliche Einsatzleitung mit Material und Know-how.

Mitarbeiter der Asfinag, Polizei und Führungskräfte der Feuerwehr beobachteten aufmerksam die Vorgehensweise der Feuerwehrmänner und -frauen der eingesetzten Wehren.